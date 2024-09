Stadtpalaver Die Presse rauswerfen? Geht gar nicht!

Der Schimmel in der alten Eberhard-Schule ist ein Desaster auf mehreren Ebenen: Für Max-Planck- und Auguste-Viktoria-Gymnasium, die Notlösungen finden müssen für die Klassen, die in das ehemalige Schulhaus in der Balduinstraße ausquartiert werden sollten. Für die Stadt, weil sie wieder mal bewiesen hat, welche chaotischen Zustände offenbar teilweise in der Verwaltung herrschen und man selbst bei offensichtlich einfachen Aufgaben nicht sicher sein kann, dass diese erledigt werden. Für die Schüler und Schülerinnen, denen mal wieder knallhart präsentiert wurde, welchen Stellenwert sie genießen.