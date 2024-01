Kommando zurück Nach Volksfreund-Recherche: Zewen wird weiter von Stadtbussen angefahren

Wegen Bauarbeiten am Bahnübergang in Zewen sollten die Stadtbus-Linien 2, 13 und 81 ab Samstag, 3. Februar, umgeleitet werden. So lautete die Mitteilung der Stadtwerke Trier. Die Busse der Linie 2 in Richtung Zewen sollten zu einer Ersatzhaltestelle auf Höhe von Möbel Ehrmann geleitet werden, wo die Linie enden und wieder in Richtung Innenstadt starten soll. Änderungen sollte es auch bei den Linien 13 und 81 geben.