Trierer Stadtvorstand : Stadtrat trifft sich zu Sondersitzungen

Der Trierer Stadtvorstand - hier ein Foto aus dem Rathaussaal während einer Digital-Sitzung, die im Offenen Kanal ausgestrahlt wurde - soll aufgestockt werden. Termin für die Dezernentenwahlen ist am 16. Juli. Foto: Roland Morgen

Trier Um mehr Zeit für Bewerbungsgespräche mit Kandidaten für die offenen Beigeordneten-Posten im Stadtvorstand zu haben, trifft sich der Stadtrat im Juni zu einer Sondersitzung. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwochmittag auf TV-Anfrage mit.

In der Sondersitzung sollen die Stellenanzeigen für die beiden freien Leitungsstellen vom Stadtrat beschlossen und anschließend ausgeschrieben werden. Ohne die Sondersitzung wäre bis zum 16. Juli, an dem die neuen Dezernenten bereits gewählt werden sollen – ebenfalls in einer Sondersitzung des Rats –, nur gut 14 Tage Zeit geblieben für Bewerbungsfrist und Vorstellungsgespräche. Unter der Überschrift „Schweinsgalopp statt Hängepartie“ hatte der Volksfreund über die drohende Zeitknappheit berichtet.