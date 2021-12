Marathon-Sitzung vor der Winterpause : Trierer Stadtrat will Pop-up-Impfstationen in der Innenstadt

Die Stadt Tübingen hat mehrere kleine Pop-up-Impfstationen geschaffen, um die Hemmschwelle für Erstimpflinge möglichst niedrig zu halten. Auf Beschluss des Stadtrats soll es ein solches Angebot auch in Trier geben – möglichst noch im Advent. Foto: dpa/Marijan Murat

Trier Möglichst noch in der Adventzeit sollen in der Trierer Innenstadt so genannte Pop-up-Impfstationen eröffnen. Die CDU hatte diesen Antrag bei der Stadtratssitzung am Mittwochabend gestellt – und Zustimmung aus allen anderen Fraktionen erhalten.