Seit 2016 geschlossen Trier-Pfalzeler wollen ihren Pfarrsaal zurückhaben - Das sind die Gründe

Standen in der Vergangenheit Feste in Pfalzel an, fanden der Karnevalsverein (KV) Palenzia und der Musikverein Pfalzel im Pfarrheim in der Adulastraße den geeigneten Veranstaltungsort. Diese Möglichkeit besteht jedoch schon lange nicht mehr. Das Pfarrheim wurde Anfang 2016 durch das Bistum Trier geschlossen. Das Bistum schickte damals einen Sachverständigen, der zum Entschluss kam, dass das Pfarrheim aufgrund verschiedener Mängel nicht mehr genutzt werden könne, wie Michael Schmidt, Vorsitzender des KV Palenzia, sagt.