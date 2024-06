Denkmalgeschütztes Wohnhaus Historische Stadtvilla in Trier steht zum Verkauf

Im Jahr 1876 besiegen bei der Schlacht am Litte Big Horn in Montana mehrere Indianer-Stämme unter ihrem Anführer Sitting Bull in einem blutigen Kampf die US-amerikanische Armee. Im saarländischen Marpingen erscheint die Muttergottes Maria drei achtjährigen Mädchen beim Pilzesammeln – binnen Tagen entwickelt sich das Waldstück zum Ziel Tausender Pilger. Im gleichen Jahr erfindet Alexander Graham Bell das Telefon und in den USA kommt der erste funktionierende Staubsauger für den Hausgebrauch auf den Markt.