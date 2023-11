Neue Preise an den Kaiserthermen Stadtbad Trier: Diese wichtigen Änderungen gibt es für Badegäste

Ein ganzer Tag im Trierer Bad an den Kaiserthermen ist künftig so teuer, wie etwa zwei Tassen Cappuccino in einem Café in der Innenstadt: Sieben Euro zahlen Erwachsene ab dem 1. Januar für das Schwimmbad-Ticket. Um einen weiteren Vergleich zu bemühen: Eine Kinokarte für’s Broadway kostet am Wochenende 10,50 Euro – dauert der Film länger als 125 Minuten sind es 11,50 Euro.