Videoclip : Stadtwerke landen mit Werbeclip im 80er-Style Hit auf Facebook - Denn es gibt jetzt mehr 80er in Trier

Stadtwerke landen mit Werbeclip im 80er-Style Hit auf Facebook - Denn es gibt jetzt mehr 80er in Trier

Trier Gute Nachricht: Mehr 80er-Linien sollen den Sternverkehr in Trier vor allem abends und nachts deutlich ausweiten. Das feiert die SWT mit einem Videoclip im 80er-Jahre-Stil und mit bekannten Gesichtern - und das Internet feiert mit.

Ein Mann betritt eine Disco. Am DJ-Pult: Ein älterer Herr, der im Licht der bunten Scheinwerfer auflegt. Im Vordergrund zwei Menschen, die sich auf der Tanzfläche treffen. Sie nippt an einem Cocktail, er präsentiert seine coole Lederjacke. Dann das typische „Es-ist-zu-laut-und-mein-Gegenüber-versteht-alles-falsch“-Gespräch zwischen Mann und Frau. Sie verlassen die Discothek. Doch anstatt gemeinsam noch einen Kaffee zu trinken, verschmäht sie seinen „heißen Ofen“ und fährt lieber mit dem Bus. „Ich werde abgeholt“, sagt die Frau. Die Türen öffnen sich und in lässiger Manier zieht sich der Busfahrer eine Sonnenbrille auf.