Blaue Tonnen und gelbe Säcke Kein schöner Anblick: Stapelweise Müll gleich neben der künftigen Gedenkstätte für die Amokopfer

Trier · Die künftige Gedenkstätte für die Amokopfer in der Nähe der Porta Nigra ist noch kein Besuchermagnet. Denn fertig wird der Platz wohl erst im Frühjahr sein. Was aber ins Auge springt, sind Mülltonnen und bergeweise Gelbe Säcke, die sich an Abfuhrtagen direkt daneben stapeln. Soll das so bleiben?

22.01.2024 , 06:38 Uhr

Kein schöner Anblick: An der künftigen Gedenkstätte für die Amokopfer vom 1. Dezember stapeln sich an Abfuhrtagen gelbe Säcke, daneben stehen Mülltonnen. Soll das so bleiben? Foto: TV/Verona Kerl

Noch schirmt ein Bauzaun neugierige Besucher vom Betreten der künftigen Gedenkstätte für die Opfer der Amokfahrt vom 1. Dezember 2020 ab. Doch stehen dort erst einmal die sechs Stelen von Künstler Clas Steinmann, kann der Platz zwischen Porta Nigra und Christophstraße von all jenen genutzt werden, die innehalten und der sechs Todesopfer gedenken wollen. Wohl ein tröstlicher Ausblick für viele Trierer.