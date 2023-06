Deutscher Wetterdienst Jetzt wird’s ungemütlich: Unwetterwarnung für Trier

Auf den ersten Blick sieht es gar nicht so schlimm aus: Die Wetterkarte vom Deutschen Wetterdienst ist zu großen Teilen grün, bedeutet: Keine Warnung. Vereinzelt sind Landkreise oder Städte gelb oder orange gefärbt, also leichte bis mittelschwere Gewitter auf dem Vormarsch. Stellenweise leuchtet die Karte jedoch rot: Amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel. So auch in Trier.