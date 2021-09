Nach Starkregen in Trier : Heftige Sachschäden: Diesmal trifft es Olewig und die Weismark

Trier Kaputte Waschmaschinen und Kühlschränke, Fluten in frisch renovierten Häusern und ein Gärtnermeister, der seine Veilchen rettet: Am frühen Mittwochabend sorgten schwere Regenfälle über den südöstlichen Stadtteilen Triers für Sachschäden und rund 100 Feuerwehreinsätze. Eine Bilanz.

Mehr als 80 Liter Regen sind am frühen Mittwochabend vor allem über den Stadtteilen Olewig, Feyen/Weismark und Süd gefallen. Dort, aber auch in anderen Stadtteilen liefen Keller voll und wurden Straßen überschwemmt.

Olewig „Wenn man in unserer Branche arbeitet, dann hat man das Wetter immer im Blick“, sagt Rudolf Schmidgen. Wahrscheinlich haben die Tausende Hornveilchen, die in kleinen Töpfchen und langen Reihen in seiner Gärtnerei im Tiergartental in Trier-Olewig stehen, nur deshalb überlebt. „Als wir auf dem Regenradar im Internet gesehen haben, was da auf uns zu kommt, haben wir Vorkehrungen getroffen“, berichtet Gärtner Schmidgen. Mit Brettern und Sandsäcken errichtete die Familie am Mittwochmittag Barrieren auf der kleinen Brücke, unter der der Tiergartenbach durchfließt. Zuletzt war der kleine Bach im November 1993 so stark angeschwollen, dass der Durchfluss unter der Brücke nicht mehr ausreichte.

Fast 30 Jahre später ist es am Mittwochabend wieder so weit. 88 Liter Regen pro Quadratmeter misst Sohn Johannes zwischen 18.35 Uhr und 20 Uhr mit seiner Wetterstation. Der Tiergartenbach überschwemmt die Brücke. „Das Wasser stieg rasend schnell, das ging ruckzuck“, berichtet Schmidgen. Bretter und Sandsäcke sorgen dafür, dass die Hornveilchen nicht ertrinken und das schlammige Wasser nicht in den Betrieb läuft. Hinter der Brücke bahnt sich das Wasser allerdings seinen Weg in die Gewächshäuser. „Gott sei Dank war es nicht allzu viel“, sagt Schmidgen. Der Schaden halte sich in Grenzen. „Der Tiergartenbach soll ja renaturiert werden und ein breiteres Bett erhalten“, berichtet der Gärtnermeister, „geplant ist das ja schon seit Jahren, hoffen wir, dass es auch so gemacht wird.“

Im Ortskern von Olewig hat Familie Löwen weniger Glück. Trotz aller Anstrengungen und der Hilfe etlicher Nachbarn fließt der stark angeschwollene Olewiger Bach in ihr frisch renoviertes Wohnhaus. „Der Fußboden muss wohl raus“, prognostiziert Achim Löwen. Wie immer bei starkem Regen habe das Wasser zunächst auf der Straße vor der Bushaltestelle gestanden. „Wir haben dann gegen 19 Uhr die Feuerwehr gerufen, aber der Bach stieg erstaunlich schnell, um zwei Meter. Dabei habe ich gedacht, nach der Renaturierung ist der sicher.“ Dank der Hochleistungspumpe der Feuerwehr sei das Wasser ziemlich schnell wieder raus gewesen. Das Haus der Löwens ist gegen Elementarschäden versichert. Nur zwei Jahre nach der umfangreichen Renovierung des alten Gebäudes werden sie nun allerdings erstmal wieder in einer Baustelle wohnen.

Warum konnte der renaturierte Olewiger Bach binnen kürzester Zeit so weit über seine Ufer treten und die Olewiger Straße bis weit auf die gegenüberliegende Straßenseite überschwemmen? Mit Schuld sein könnten die vielen Äste und das ganze Grünzeug, das von den Fluten mitgerissen wurde und sich vor den Abflüssen sammelte. Der Zugang zu einer unterirdischen Röhre, die bei Starkregen einen Teil des Bachwassers aufnehmen soll, war dadurch offenbar verstopft. Das bestätigten auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung nach einer ersten Überprüfung der Lage vor Ort gegenüber dem Volksfreund. Die bei der Renaturierung des Bachs gepflanzten Bäume und nicht zurückgeschnittene Brombeer-Hecken trügen dazu bei, dass das Wasser nicht so schnell wie möglich abfließe, kritisiert auch Winzer Sebastian Oberbillig vom Weingut Deutschherrenhof.

Trier-Süd „Wenn das Wasser reingekommen wäre, hätte ich den Laden anschließend dicht gemacht“, sagt Antonio Vicente. Erst im Sommer 2019 war das Fitnessstudio, das er in Trier-Süd betreibt, nach starken Regenfällen rund 20 Zentimeter unter Wasser gestanden. 2020 dann die Zwangsschließung wegen Corona mit Auswirkungen bis heute. Als Vicente am Mittwochabend dann zugucken muss, wie das Wasser aus der Senke der Bahnunterführung in der Hawstraße steigt und steigt bis vor den Eingang zu seinem Studio, geht ihm das an die Nieren. „Ist ja klar, irgendwann sind die Nerven dann auch mal aufgebraucht.“ Zusammen mit seinen Mitarbeitern schleppt er mit Sand gefüllte 90-Kilo-Säcke zur Tür, die eigentlich für das Muskeltraining gedacht sind. Die Säcke halten das Wasser größtenteils auf. „Genauso schnell, wie es gekommen ist, lief es dann auch wieder ab“, sagt Vicente. Dass in der Senke unter der Unterführung nahezu bei jedem stärkeren Regen das Wasser steht, wundert ihn. „Da sind vier große Gullys, das müsste doch eigentlich reichen. Vielleicht sollten die Abflüsse einfach mal regelmäßig gereinigt werden, damit das Wasser besser abfließen kann.“

Feyen/Weismark Auch in der höher gelegenen Siedlung Irscher Hof auf der Weismark, im Bildstock und im Reutersfeld reicht die Kanalisation nicht aus, um starke Regengüsse abzuleiten. Etwa alle fünf Jahre sei es so schlimm, dass das Wasser sich aus den Abflüssen in die Keller drücke, berichtet Rainer Lehnart, der selbst in der Siedlung wohnt. Wegen des vorhergesagten Regens stellte der Ortsvorsteher des Stadtteils am Mittwoch denn auch Tiefkühltruhe, Waschmaschine und Trockner höher, um sie vor eindringendem Wasser zu schützen. „Dass es 50 Zentimeter werden, habe ich aber nicht geahnt – alle drei Geräte sind futsch“, berichtet Lehnart. Regelrecht hochgeschossen sei das Wasser aus den Gullys. „So schlimm ist es noch nie gewesen seit wir 1985 hierhergezogen sind.“ Fast alle Häuser der Siedlung – weit mehr als 100 – hätten das schlammige Abwasser im Keller gehabt. Bei weitem nicht alle hätten die Feuerwehr gerufen. „So schnell das Wasser kam, so schnell ist es auch von selbst wieder abgeflossen“, berichtet Lehnart.

