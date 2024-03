Wenn das Deutschlandticket zu teuer ist Trierer Ampel fordert günstigere Bustickets für finanzschwache Bürger

Für 49 Euro so viel Bus- und Bahnfahren im Nahverkehr wie man möchte: Seit Mai 2023 macht das Deutschlandticket das möglich. Wer von seinem Arbeitgeber ein Deutschland-Jobticket bezuschusst bekommt, ist noch günstiger mit den Öffis unterwegs. Und auch Studenten, deren Semesterbeitrag ohnehin einen Anteil für den ÖPNV beinhaltet, erhalten einen Rabatt aufs Deutschlandticket. Wer allerdings zu arm ist, um die 49 Euro auf einmal zu zahlen – der muss weiter recht teure Einzeltickets kaufen. Eine weitere Hürde für viele Menschen in finanziell prekären Situationen: Wer beim Verkehrsverbund Region Trier das digitale Deutschlandticket-Abonnement abschließen will, muss eine automatische Prüfung bei der Schufa bestehen.