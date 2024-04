Blutige Kaiser bleiben Strittige Straßennamen in Trier: Keine Umbenennung – aber ein anderer Vorschlag

Rund 900 Straßen und Plätze gibt es in Trier. Sie alle haben – selbstverständlich – einen Namen, ebenso die großen Brücken im Stadtgebiet. So weit, so üblich. Aber Namensgebungen müssen nicht bis in alle Ewigkeit festgeschrieben sein. Der Bischof-Stein-Platz neben dem Dom war gerade einmal zwölf Jahre nach dem 100. Trierer Oberhirten benannt, ehe dessen Verstrickung in den Missbrauchsskandal des Bistums zu einer Umbenennung führte. Seit 2023 heißt er Platz der Menschenwürde.