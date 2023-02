Neue Spur an den Kaiserthermen : Stau auf der Olewiger Straße Richtung Trier: Kann dieser Plan das Problem lösen?

Trier Die Olewiger Straße direkt am Kaiserthermen-Kreisel ist in einem üblen Zustand. Es gibt Pläne, das zu ändern. Unter anderem soll dann auch der der Verkehr schneller über den Kreisel fließen. Doch es gibt einen Haken.

Außerhalb des Berufsverkehrs funktioniert es halbwegs. Sobald jedoch der Verkehr stärker wird, stauen sich Fahrzeuge auf der Olewiger Straße zurück - manchmal bis zum Amphitheater. Auch aus Richtung Heiligkreuz kommend gibt es öfter längere Wartezeiten, weil aufgrund der Länge - oder besser der Kürze - der Ampelphase nur vergleichsweise wenig Fahrzeuge in den Kreisel einfahren können. Zugleich gibt es große Pläne für eine Sanierung des Bereichs

Mit rund 24.000 Fahrzeugen täglich gehört die Olewiger Straße zu den wichtigen städtischen Verkehrsadern. Schon im Mobilitätskonzept 2025 aus dem Jahr 2018 ist davon die Rede, dass an der Einmündung in den Kaiserthermen-Kreisel unbedingt etwas getan werden muss. Da gerade bei Verkehrsprojekten der Einsicht eines Missstands nicht unbedingt dessen zeitnahe Beseitigung folgt, hat sich in den vergangenen Jahren wenig getan in diesem Abschnitt der Straße.

Inzwischen sind weitere Flickstellen hinzugekommen. Unter anderem deshalb, weil die Stadtwerke Trier 2020 alte Leitungen erneuert haben. Das geschah nach Auskunft von SWT-Pressesprecher Carsten Grasmück auch im weiteren Verlauf der Straße Richtung Sickingenstraße. Anders als auf Höhe Friedrich-Wilhelm-Gymnasium gab es dort jedoch eine komplett neue Fahrbahndecke.

Große Verkehrsveränderungen am Kaiserthermen-Kreisel in Trier geplant

Die je nach Fahrtrichtung ersten oder letzten Meter der Olewiger Straße blieben in einem eher bemitleidenswerten Zustand. Das liegt jedoch nicht daran, dass die Stadtverwaltung Trier keine Ahnung hat, was mit dem Streckenabschnitt geschehen soll. Im Gegenteil: „Die Fläche zwischen der Olewiger Straße und der Wohnanlage ,Residenz an den Kaiserthermen’ wurde für eine künftige Verbreiterung der Fahrbahn reserviert“, sagt Ralph Kießling, Sprecher der Stadtverwaltung. Dort, wo heute Steinbrücken das Parken verhindern, soll nämlich später eine zusätzliche Rechtsabbiegespur in die Ostallee verlaufen.

Und nun kommt der Haken. Bereits im Mobilitätskonzept ist die Rede davon, dass sich diese Spur nicht so einfach verwirklichen lässt. Laut Verwaltung sind aufgrund der Nähe zu den Fußgängerunterführungen umfangreiche Umbauarbeiten am gesamten Bauwerk erforderlich. Der gesamte Knotenpunkt müsse umgebaut werden.

Dabei spielt auch die Idee eine Rolle, einen neuen Haltepunkt Kaiserthermen an der Bahnstrecke zu bauen. Von dort aus soll es kurze ebenerdige Fußwege zwischen dem Haltepunkt, einer neuen Verknüpfungshaltestelle für den Busverkehr und den angrenzenden Straßen geben. Im Paket enthalten sind ebenerdige Querungen am Knotenpunkt Ostallee/Weimarer Allee/Hermesstraße sowie an der Zufahrt der Olewiger Straße und unmittelbar an der Spitzmühle.

Und weil man wusste, dass wohl noch viel Zeit ins Land geht, bis die Bahn an den Kaiserthermen hält, wurde die Umgestaltung des Kreisels mit der Priorität 3 in das Umsetzungskonzept 2025 aufgenommen. Bedeutet wohl, dass am St. Nimmerleinstag mit einer Umsetzung zu rechnen ist.

Olewiger wünschen sich Abbiegespur zur Ostallee

Nicht nur von den direkten Anliegern wird eine Entschärfung des Verkehrslage gewünscht. Denn gerade vor Schulbeginn und nach mittäglichem Schulschluss am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium gibt es lange Staus. Auch Olewigs Ortsvorsteherin Petra Block hatte sich jüngst bei einer Informationsveranstaltung für die Abbiegespur stark gemacht. Denn ein Stau vor dem Kaiserthermen-Kreisel wirkt sich manchmal bis in den Ortskern von Olewig aus.

Doch es gibt Hoffnung: Die grundlegende Sanierung der Fahrbahn zwischen der Hermesstraße und dem Kreisverkehr an den Kaiserthermen – ohne Umbau der Bauwerke am Kreisverkehr – wurde für den Zehnjahresplan der großen investiven Verkehrsmaßnahmen vorgeschlagen. „Die Priorisierung der dort gelisteten Ausbaumaßnahmen befindet sich zur Zeit in Überarbeitung und in Abstimmung mit den politischen Gremien.“