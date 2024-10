Halbe Stunde statt Minuten Stau in der Olewiger Straße am Dienstagmorgen – Das war die Ursache

Wer am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr von Trier-Olewig Richtung Innenstadt wollte, musste viel Geduld mitbringen. Die Autos stauten sich nicht nur auf der Olewiger Straße, sondern laut Berichten von Berufspendlern auch in dem Trierer Stadtteil selbst. Die Strecke, für die man an normalen Tagen nur ein paar Minuten mitbringen muss, fraß am Dienstag eine halbe Stunde.