Wegen Bauarbeiten : Staus in der Trierer City: An der Kaiserstraße wird es eng

Staus in der Trierer City: An der Kaiserstraße wird es eng

Trier Keine 200 Meter lang ist der Abschnitt der Kaiserstraße zwischen der Neustraße und Gerty-Spies-Straße. Am heutigen Mittwoch erleben viele Autofahrer was passiert, wenn auf dem kurzen Teilstück nur noch eine Fahrbahn vorhanden ist.

Sie war so etwas wie eine Institution. 30 Jahre lang konnten Autofahrer in der Esso-Tankstelle in der Kaiserstraße Sprit kaufen. Das ist seit ein paar Tagen Geschichte. Gravierende Folgen hatte das vor allem auch für diejenigen, die dort sonntags Brötchen kaufen. Spätestens seit Mittwoch dürften jedoch auch nicht Brötchen- oder Tankkunden wissen, dass es die Tankstelle in ihrer bisherigen Form nicht mehr gibt. Denn wegen der dort stattfindenden Arbeiten ist ein Kran aufgestellt worden. Damit das möglich war, musste einer der Fahrspuren der Kaiserstraße gesperrt werden.