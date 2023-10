Tritt aus Altersgründen nicht mehr an Stefan Andres Gesellschaft sucht neuen Präsidenten: Wer folgt auf Wolfgang Keil?

Bei der Jahreshauptversammlung der Stefan Andres-Gesellschaft (StAG) am Samstag, 28. Oktober, um 15 Uhr im Niederprümer Hof verbirgt sich hinter dem nüchternen Tagesordnungspunkt „Neuwahlen“ die spannende Frage, wer die Nachfolge des aus Altergründen nicht mehr kandidierenden Präsidenten Wolfgang Keil antreten wird. Der 83-jährige Keil, ehemals Studiendirektor am Trierer Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, Fachleiter am staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien und bis 2013 Lehrbeauftragter der Universiäten Trier und Luxemburg, bekleidet das Amt des StAG-Präsidenten seit 2007.