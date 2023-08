Prozess startet bald Steinwurf in Trier: Mutmaßlicher Angreifer kommt vor Gericht

Etwa eine Woche später, am Abend des 23. Februar, soll der Tatverdächtige erneut zugeschlagen haben. Diesmal auf der Römerbrücke. Dort griff der 44-Jährige laut Anklage einen 56-jährigen Mann mit einem „nicht näher bekannten harten Gegenstand“ an. Die Staatsanwaltschaft gibt an, das Opfer habe zwei Platzwunden am Kopf erlitten. Der Geschädigte konnte allerdings selbst die Polizei und den Notruf verständigen. Außerdem konnte er den mutmaßlichen Täter vage beschreiben.