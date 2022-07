Polizei : Trauer um Edmondo Steri: Vize-Polizeipräsident stirbt im Urlaub

Trier Der 59-Jährige hatte sein Amt erst im Februar angetreten. In der Region ist er auch durch seine früheren Tätigkeiten bekannt.

Steri hat in seiner Laufbahn einige Stationen in der Region durchlaufen. Nach einer Lehre in einem zivilen Beruf begann er 1982 seine Polizei-Karriere in Wittlich-Wengerohr. Im Anschluss an ein Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung übernahm Steri erste Führungsverantwortung als Dienstgruppenleiter bei den Polizeiinspektionen Bernkastel-Kues und Wittlich. Nach einem weiteren Studium an der Polizeiführungsakademie wechselte er als Polizeirat in das Lagezentrum des Innenministeriums nach Mainz. In Koblenz arbeitete er unter anderem als stellvertretender Leiter des Führungsstabs. Im Juni 2010 kam er in die Region Trier zurück, übernahm die Leitung der Polizeiinspektion Trier und in Personalunion die stellvertretende Leitung der Polizeidirektion Trier. 2013 wurde er erneut nach Koblenz versetzt, von wo aus er 2022 schließlich wiederum nach Trier berufen wurde.