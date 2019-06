Kommunalpolitik : Stichwahlen in fünf Stadtteilen

Info

Rund 38 000 Trierer sind am Sonntag, 16. Juni, nochmals aufgerufen, an die Urnen zu gehen. Dann finden in Kürenz, Tarforst, Trier-Nord, Trier-Süd und Mitte-Gartenfeld Ortsvorsteher-Stichwahlen statt. In den Stadtteilen sind am Sonntag die Wahlbüros an den bekannten Stellen eingerichtet.

Wähler können ihre Stimme am heutigen Donnerstag und am morgigen Freitag, jeweils von 8 bis 18 Uhr, auch im Wahlbüro in der Europahalle abgeben. Briefwahlanträge können bis 14. Juni, 18 Uhr, persönlich im Wahlbüro, per Mail (briefwahl@trier.de), online (www.trier.de/wahlen, Suchwort: Briefwahl) und schriftlich gestellt werden. Wähler, die angegeben haben, dass sie erneut Briefwahl machen möchten, erhalten die Unterlagen per Post. Die Wahllokale in den fünf Stadtteilen sind dieselben wie am 26. Mai. Wähler sollten ihren Ausweis mitbringen.