Generalsanierung oder sogar Abriss? Was ist dran an den Gerüchten über einen Abriss des Mutter-Rosa-Altenzentrums?

Trier · Bei einem der größten Seniorenheime Triers stehen möglicherweise tiefgreifende Veränderungen an. Denn die Gebäudesubstanz des Mutter-Rosa-Altenzentrums ist in die Jahre gekommen. Was die Marienhaus Unternehmensgruppe zum aktuellen Zeitpunkt zur Zukunft des Hauses sagt.

30.01.2024 , 10:55 Uhr

Die terassenförmige Architektur des Mutter-Rosa-Altenzentrums fällt auf. Das Gebäudeensemble ist sanierungsbedüftig. Foto: TV/Harald Jansen

Von Harald Jansen Redaktion Trier

Seit mehr als 150 Jahren leben und wirken Franziskanerinnen von Waldbreitbach im Trierer Norden (siehe Info). Gut 60 Ordensschwestern verbringen aktuell ihren Lebensabend im Mutter-Rosa-Altenzentrum. Zudem leben in der Einrichtung weitere 139 Bewohnerinnen und Bewohner. Damit ist dieses Seniorenheim auf dem Gelände zwischen Paulin- und Engelstraße eines der größten in Trier. Zudem arbeiten dort rund 190 Menschen. Bei der Marienhausgruppe als Betreiberin macht man sich nun Gedanken über die Zukunft des Gebäudes.