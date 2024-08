Seifenblasenmann Straßenkünstler macht sich breit vor Trierer Dom – bis die Polizei anrückt

Zu viel Poesie und Träumerei kann es in diesen ja eher nicht so rosigen Zeiten – Krieg, Trump, fünf Milliarden, die Finanzminister Lindner noch einsparen will und natürlich das Wetter (zu nass, zu warm) – ja gar nicht geben. Da bleibt man doch nur zu gerne stehen, um den Hunderten Seifenblasen nachzuträumen, die der Straßenkünstler da über den Trierer Domfreihof bläst. Schillernd und glänzend segeln sie durch die Luft, um dann mit lautlosem Plopp zu platzen. Da sieht der ohnehin schon schöne Dom doch gleich noch ein bisschen schöner aus.