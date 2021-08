Analyse : Warum Trier eine Raser-Stadt ist

Inzwischen gibt es auch in Trier Säulen an einigen Straßen, die zu schnell fahrende Verkehrsteilnehmer erfassen könnten. Doch auf diese Möglichkeit wird verzichtet. Foto: picture alliance / dpa/Nicolas Armer

Trier Die Profi-Rallyefahrer bei der ADAC-Deutschlandrallye haben es den Laien vorgemacht. Die zweispurigen Straßen des Alleenrings eignen sich hervorragend als Rennstrecken. Doch nicht nur da wird zu oft zu schnell gefahren. Und das hat Gründe.

Die traurigen Vorfälle der vergangenen Tage zeigen, dass Trier für Raser ein Paradies ist. Mehrmals wurden nach illegalen Autorennen die Fahrer und deren Wagen gesucht. Die Autos waren mit bis zu 150 Kilometern pro Stunde unterwegs an Stellen, wo Tempo 50 oder Tempo 70 gilt. Zwar wurden die Führerscheine einiger Fahrer sichergestellt, Einsicht, dass sie etwas falsch gemacht haben, gibt es bei den Rasern aber eher nicht.

Wie schnell der Raser in dem Moment war, als er während eines Straßenrennens einen 21-Jährigen Mann lebensgefährlich verletzt hat, weiß niemand. Fest steht: Sowohl der an den Rennen beteiligte Golf- als auch der Audi-Fahrer waren viel zu schnell für die Ostallee, wo sie den jungen Mann rücksichtslos über den Haufen gefahren haben.

Die Gründe für die aufkeimende Raser-Szene liegen einerseits bei den Rasern selbst. Sie sind Menschenfeinde. Andere sind ihnen egal. Vielleicht sind die meist jungen Männer auch gelangweilt, weil die Corona-Einschränkungen ihnen das Leben versaut haben. Eine Rechtfertigung für das, was sie tun, ist das jedoch nicht. Doch die Suche nach der psychologischen Motivation bei solchen Straßenrennen und fürs Rasen in der Stadt, ist nur eine Seite der Medaille.

Die andere Seite, und da ist die Politik in der Verantwortung, sind die Straßen in Trier. Die Mosel-„Metropole“ bleibt in Sachen Verkehrspolitik ein rückständiges Dorf. Rings um die Innenstadt führt eine Rennstrecke. Die Uferstraßen und der Alleenring bieten Rasern auf jeweils zwei Spuren auf den Richtungsfahrbahnen Platz, um deren Hobby zu frönen. Sanktionen? An den meisten Stellen Fehlanzeige!

Die Profi-Rallyefahrer bei der ADAC-Deutschlandrallye haben es den Laien vorgemacht. Die Zuschauer durften in sicherem Abstand beim Circus Maximus über mehrere Jahre hinweg bei einer Wertungsprüfung der Rallye beobachten, wie toll man zwischen der Porta Nigra und dem Hauptbahnhof rasen kann.

Dass andere zweispurige Straßen wie die Süd- oder die Ostallee, die Uferstraßen oder die Luxemburger Straße ebenfalls dazu geeignet sind, ist naheliegend. Und Möchtegern-Rallyetalente finden sich noch lange, nachdem die Rennveranstaltung nicht mehr in Trier Station macht, weil eben genug Platz ist.

Die Stadt Trier kontrolliert Geschwindigkeiten. Ja. Aber tut sie das an den richtigen Stellen, zu den richtigen Uhrzeiten und auf die richtige Art und Weise? Wohl eher nicht. Oder würden sonst Menschen mit Tempo 150 durch die Stadt brettern? Würden sie nicht!

Würden die Stadt Trier und die anderen Verkehrsbehörden ernsthaft etwas gegen Raser tun wollen, gäbe es mindestens fest installierte Blitzer an allen relevanten Stellen. Diese stünden nicht sporadisch vereinzelt an Ampeln, um Rotsünder zu kontrollieren. Sie müssten die Raser-Strecken säumen und dauerhaft aktiv sein.

Vielleicht bremsen die Autofahrer dann nur ab, um später wieder aufs Gas zu drücken. Das ist meist das Hauptargument gegen Blitzer. Nervig wären die Blitzer für die Raser trotzdem. Und vielleicht würden die Möchtegern-Schumis sich für ihr von geistiger Unreife strotzendes Hobby einen neuen Spielplatz suchen, wo sie keine Menschen gefährden.

Doch was macht die Stadt Trier sonst? Die Ampelschaltungen machen zumindest teilweise den Eindruck, dass Menschen, die sich beispielsweise auf den Uferstraßen ans Tempo halten, benachteiligt werden. Belohnt zu werden scheint derjenige, der etwas schneller als erlaubt fährt. Denn er bekommt die Grüne Welle. Doch auch eine neue Programmierung der Ampeln und Blitzer reicht letztlich nicht, um das Problem zu lösen.

Eine Stadt, die ernsthaft etwas für die Menschen tun will, die dort leben, müsste Autos den Platz wegnehmen, und ihn den Menschen zurückgeben. Das heißt: Straßen- und Parkraum muss gestrichen werden. Autofahren muss unbequem gemacht werden.

Breit angelegte Straßen ohne eigene Bus-, Fahrgemeinschafts- oder Radspuren sind ein Relikt der Vergangenheit. Sie wurden geplant von Menschen, die dachten, dass die Fortbewegung alleine im Auto der Gipfel der technischen Evolution sind. Es waren Menschen, die bei der Stadtentwicklung anscheinend weder Nachhaltigkeit und Lebensqualität noch den Klimawandel im Blick hatten.

Und sie haben den Rasern Platz zum Gefährden von Fußgängern, Rad- und Rollerfahrern, Kindern und Erwachsenen, Alten und Jungen geboten. Wer eine autofreundliche Politik wie die Stadt Trier betreibt, gefährdet letztlich alle schwachen Verkehrsteilnehmer.

Wie eine zukunftsgerichtete Verkehrspolitik aussehen kann, sieht man in anderen Städten. In Deutschland vielleicht in Münster. Etliche Paradebeispiele sind dafür jedoch in den Niederlanden zu finden. Dort haben die Kommunen den Autofahrern konsequent den Raum weggenommen und ihn den Fußgängern, Rad-, Rollstuhl- und Rollerfahrern zur Verfügung gestellt.

Kopenhagen ist das wohl schillerndste Beispiel. Radverkehr genießt dort absolute Priorität. In einer ambitionierten Strategie wollen es die Planer dort schaffen, die meisten Bürger aufs Rad zu bringen. Der Anteil im Stadtzentrum liegt schon jetzt bei 50 Prozent. Ziel ist es, dass so gut wie jede Strecke bis zehn bis 15 Kilometer schnell und komfortabel zu bewältigen ist. Und die Reaktionen? Keine Klagen. Alle scheinen zufrieden zu sein. Nörgler verstummen.

kremer christian Foto: TV/Schramm, Johannes