Bauarbeiten Strecke durch Pallien wieder frei

Ursprünglich wollte der Landesbetrieb Mobilität Trier (LBM) die Straße zwischen Biewer und Pallien bereits in der Adventszeit sperren lassen. Dagegen hatte unter anderem die Stadtverwaltung Trier protestiert. Denn mit der Sperrung wäre in der für den Einzelhandel bedeutenden Zeit eine wichtige Zufahrtsstraße in die City ersatzlos weggefallen. Der LBM hatte deshalb ein Einsehen und verschob die Arbeiten in dieses Jahr.