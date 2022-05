Genuss : Street-Food-Festival in Trier: Das erwartet Foodies an der Mosel

Street-Food-Festival in Trier: Das erwartet Foodies an der Mosel

Trier Die Moselauen in Trier werden diesen Sommer für drei Tage zu einem Mekka für Feinschmecker. Beim laut Veranstalter größten Street-Food-Festival Europas sollen Besuchern die kühnsten kulinarischen Träume erfüllt werden.

Street Food, das ist frisch zubereitetes Essen von bescheidenen Zeltständen oder umgebauten Kleinbussen direkt auf die Hand serviert. Ein Street-Food-Festival ist. wenn sich ganz viele von diesen Ständen und Trucks an einem Ort versammeln, um Besuchern die volle Bandbreite kulinarischer Fast-Food-Köstlichkeiten aus aller Welt zu servieren. Zwei lange Jahre mussten Trierer Foodies (wie man im Internet Feinschmecker mit besonderem Interesse an ausgefallenen Spezialitäten nennt) nun schon auf größere Veranstaltungen verzichten. Diesen Sommer ist das laut Angaben des Veranstalters größte Street-Food-Festival Europas erstmals seit zwei Jahren wieder in ganz Deutschland auf Tour.