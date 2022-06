Diskussion : Streit um Bauprojekte: Warum die Grünen mehr Personal für die Bauplanung bei der Stadt Trier wollen

Die ehemaligen Grundschule Unter Gerst in Ehrang soll zu einer großen Kita umgebaut werden. Doch das Projekt verzögert sich. Das wollen die Grünen im Stadtrat Trier nicht hinnehmen. Foto: Rainer Neubert

Trier Die Diskussion um die Verschiebung wichtiger Bauprojekte in Trier ist noch nicht beendet. Was die Grünen-Fraktion im Stadtrat dagegen tun will.