Uni und Hochschule Lösung für Trier: Studierende erhalten günstigeres Deutschlandticket

Zwei Monate nach Start des Deutschlandtickets gibt es für Trierer Studierende eine Lösung für den Nahverkehr. Spätestens zum 1. Juli soll das Ticket für diese Gruppe günstiger angeboten werden, wie das Trierer Studiwerk kürzlich bekanntgab. Wie auch in anderen Bundesländern üblich zahlen Studierende in Rheinland-Pfalz und Trier einen Semesterbeitrag, in dem auch ein Ticket für den Nahverkehr enthalten ist. Allerdings gilt dieses nur bis nach Koblenz, Saarbrücken, Perl und Jünkerath. Schon seit vielen Jahren gibt es keine Einigung mit den Nahverkehrsunternehmen für ein zumindest landesweites Ticket.