Kostenpflichtiger Inhalt: Unwetter : Eine lange Nacht für Feuerwehr & Co.

In der Feuerhauptwache am Barbaraufer hatte die Stadt Trier am Sonntagabend ihren Krisenstadt eingerichtet, um auf den für die Nacht zum Montag erwarteten Sturm Sabine reagieren zu können. Foto: Presseamt Stadt Trier/Ernst Mettlach

Trier Zwischen 1 und 4 Uhr in der Nacht zum Montag erwartet Trier und Umgebung den Sturm Sabine. Wie sich die Einsatzkräfte darauf vorbereitet haben und wo das Unwetter im Landkreis Trier-Saarburg schon am Sonntagabend die ersten Probleme verursacht hat:

Am Nachmittag sieht in der Kleingartenanlage Trier-Ost alles nach einem zwar zu warmen, aber ansonsten recht normalen Februartag aus. Familien beim Spazierengehen, Kinder auf Laufrädern. In einem der Gärten genehmigt sich eine Gruppe junger Männer gerade ein Sonntagsbier. „Wir grillen heute zum ersten Mal für dieses Jahr“, ruft einer der Jungs gutgelaunt über den Gartenzaun. Und Sabine? Welche Sabine? Dass einer der schlimmsten Stürme der vergangenen Jahre im Anzug ist, davon haben die Männer bisher nichts gehört. „Irgendwas hab ich im Internet gelesen, soll das wirklich so schlimm werden?“, fragt einer ungläubig, und: „Wir haben ja das Gartenhaus, das wird uns schon nicht um die Ohren fliegen.“

Ein paar Meter weiter schaut Kristian Posse nach dem Rechten in seinem Kleingarten. „Ob was wegfliegen kann zum Beispiel“, sagt der Trierer. Aber eigentlich richte er seinen Garten immer ziemlich windfest her. „Denn wenn es in Trier stürmt, dann bläst es gerade hier durch die Kleingartenanlage immer ganz ordentlich“, sagt der Familienvater. „Aber ich komme ursprünglich von der Nordsee – da ist man Wind gewöhnt!“

Info Deponie-Umzug vezögert sich Der Umzug der einstigen Saarburger Mülldeponie, der am heutigen Montag beginnen sollte, muss noch einmal verschoben werden. Das hat eine Sprecherin des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Trier (ART) mitgeteilt. Grund sind die schweren Sturmböen, die für die Region weiter angekündigt sind. Unter diesen Wetterbedingungen seien die geplanten Arbeiten auf dem ehemaligen Deponiegelände nicht durchführbar, erklärte die ART-Sprecherin. Die Deponie wird in das Entsorgungszentrum Mertesdorf verlagert, weil am jetzigen Standort der Schutz des Erdreichs vor Kontamination nicht mehr gewährleistet ist. Dafür fahren in den nächsten zweieinhalb Jahren etwa vier Transporter pro Stunde über die Umgehung Könen und die B 49 durch Trier ins Ruwertal. (cweb/mai)

Auch Stadtverwaltung und Rettungsdienste sind vorbereitet auf das, was für die Nacht angekündigt ist: In der Hauptfeuerwache am Barbaraufer wird am frühen Abend der Krisenstab vorbereitet. Die Integrierte Leitstelle, in der alle Notrufe aus dem Gebiet des ehemaligen Regierungsbezirks auflaufen, ist voll besetzt. So genannte Erkunder-Teams stehen bereit, um vor Ort die Lage schnell sondieren zu können.

In den Feuerwachen werden Sandsäcke und weitere Einsatzfahrzeuge startklar gemacht. Auch der Höhenrettungszug der Berufsfeuerwehr ist bereit, um sofort ausrücken zu können. Die freiwilligen Feuerwehren sowie die Katastrophenschutz-Einheiten sind informiert. „Sichern sie JETZT Gegenstände im Freien! Pavillons, Markisen, Schirme, Planen, Abdeckungen, Blumenkästen können während des Sturms zu einer Gefahr für andere werden“, ruft das städtische Presseamt gegen 16.30 Uhr per Nachrichtendienst Twitter zur Vorsicht auf. „Bitte bleibt zu Hause, wenn möglich, und bringt euch und andere nicht in Gefahr“, heißt es in einem anderen Tweet.

Ab 18 Uhr geht es dann – zunächst noch recht sanft – los: Der Wind frischt auf. Bei einem Geschäft in der Grabenstraße fliegt die Markise weg, die Feuerwehr rückt an zum Aufräumen. In den Straßen der City hängt überall noch die Weihnachtsdeko: Künstliches Tannengrün, beleuchtete Sterne und Kugeln schwanken bedenklich im Wind. Der Deutsche Wetterdienst meldet für die Nacht Sturmböen der Stufen neun bis zehn – das bedeutet Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 100 Kilometern pro Stunde. Auch mit starkem Regen von etwa 20 bis 30 Litern pro Quadratmeter müsse gerechnet werden.

Für die Koordinierung der absehbaren Einsätze der Feuerwehr, etwa wegen umgestürzter Bäume oder abgedeckter Dächer, seien rund 20 Mann zusätzlich in der Stabsarbeit in Bereitschaft, erkärt der städtische Pressesprecher Michael Schmitz. Bis zum späten Abend bleibt es allerdings ruhig. „Wir erwarten den Sturm hier in Trier in der Nacht, zwischen 1 Uhr und 4 Uhr“, sagt Schmitz.

Auch das Brüderkrankenhaus hat sich am Abend für das bedrohliche Szenario gerüstet: „Wir sind personell auf eventuelle Notfälle vorbereitet. Des Weiteren haben wir auf dem Krankenhausgelände die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen“, erklärte Klinik-Pressesprecherin Anne Britten auf TV-Nachfrage.