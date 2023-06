Verkehr beeinträchtigt Was hinter den Bauarbeiten in Trier-Süd steckt

Die Saarstraße ist zurzeit an der Kreuzung zur Hohenzollernstraße enger als sonst. Autofahrer können die Linksabbiegespur derzeit nicht nutzen. Am Saarbrücker Eck, dem dortigen Dönerladen, stehen Warnbaken. Auch der Fußweg ist gesperrt und nicht zu begehen. Doch was steckt hinter den Arbeiten, die schon in der Vorwoche am Leoplatz zu beobachten waren?