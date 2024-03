In Trier-Süd Besonderes Bauprojekt: So trifft Tradition auf moderne Architektur

Trier-Süd · Wo in der Eberhardstraße Garagen aus den 1950er-Jahren standen, entsteht ein neues Wohngebäude. Was mit dem denkmalgeschützten Stadthaus nebenan passiert und warum das Vorhaben so besonders ist.

22.03.2024 , 06:14 Uhr

Link zur Paywall Denkmalgeschütztes Stadthaus in der Eberhardstraße Trier wird saniert und erweitert 18 Bilder Foto: TV/Stein Hemmes Wirtz Partnerschaftsgesellschaft mbB

Von Jessica Gronert