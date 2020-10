Stadtwerke : Sanierung der Abwasserkanäle in Trier-Süd

Trier Die Stadtwerke Trier setzen ab Anfang November die Sanierung der Abwasserkanäle in Trier-Süd fort. Obwohl die Arbeiten in grabenloser Technik ohne Tiefbau ausgeführt werden, sorgen die Spezialfahrzeuge zeitweise für Engpässe im Straßenverkehr.

So kommt es temporär in der Südallee, in der Friedrich-Wilhelm-Straße und in der Hohenzollernstraße (Richtung Südbahnhof) zu Tagesbaustellen, an denen der Verkehr einspurig vorbeifahren kann. Parkplätze in den jeweiligen Bauabschnitten werden aufgehoben. Die Bushaltestellen in der Südallee können je nach Kanalstandort um einige Meter verlegt werden. Die Maßnahmen dauern bis Ende November 2020.