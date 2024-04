Nachgefragt Trier-Süd: Das hat es mit den bunten Linien bei der Abtei auf sich

Hier eine Linie in Gelb, da eine in Blau, an anderer Stelle eine rote Linie. Und ein paar Zahlen. Seit ein paar Tagen gibt es zahlreiche Markierungen im direkten Umfeld des Geländes der Abtei St. Matthias. Genauer gesagt finden sich die Zeichnungen auf der Aulstraße und der Medardstraße sowie auf den Bürgersteigen. Sind das Markierungen für Pilger, vom Rosenmontagsumzug stammende Aufstellpunkte für Karnevalswagen- und Gruppen? Oder hat dort ein angehender Streetart-Künstler geübt?