Dauert nicht mehr lange Wann das Südbad in Trier wieder öffnet

Gute Nachricht für alle Wasserratten: Das Südbad an den Weihern öffnet ab 24. Juni wieder. Das meldeten die Stadtwerke Trier (SWT) am Donnerstag. Das Bad hat dann montags bis freitags von 12 bis 19 Uhr und samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr geöffnet.