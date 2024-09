Am Trierer Pranger Ausverkauf im Superdry-Laden vorbei – Was kommt jetzt?

Superdry – das ist die englische Textilmarke mit den markanten japanischen Schriftzeichen im Label. In Trier währte der Hype um die sportliche Mode im Vintage-Look allerdings nur kurz: Nach nur gut vier Jahren muss der Trierer Einzelhändler Patrick Sterzenbach seinen Superdry-Laden in bester Lage am Trierer Pranger wieder schließen. „Leider ist es mit der Marke tatsächlich nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagte Sterzenbach, Vorsitzender des Trierer Händlerrings City Initiative dazu dem Trierischen Volksfreund, als Ende Juni der Ausverkauf in dem kleinen Laden begann.