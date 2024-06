Ladensterben in der Innenstadt Superdry in der Trierer Grabenstraße macht zu – neuer Laden kommt

Mono-Brand-Läden sind Geschäfte, die nur eine einzige Marke führen. Kommt das Label beim Kunden nicht mehr richtig an, wird’s schwierig – so wie beim Superdry-Laden in der Trierer Grabenstraße. „Leider ist es tatsächlich nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben“, seufzt Patrick Sterzenbach, Inhaber des Ladens und Vorsitzender des Händlerrings City Initiative Trier (Cit). Schweren Herzens müsse er den Laden aufgeben.