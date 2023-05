Kostenloses Coaching Ordnung ist das halbe Leben: Hilfe vom Profi

Heute ist der internationale „World Organizing Day“: Am 20. Mai soll durch diesen Tag auf das Berufsbild und die Unterstützung von Haushalten durch sogenannte Ordnungsexperten aufmerksam gemacht werden. Während diese Profession in Deutschland häufig noch nicht als Dienstleistung wahrgenommen und genutzt wird, ist das Ordnen des Haushalts in den USA gang und gäbe. Eine Möglichkeit zum Kennenlernen dieser Dienstleistung bietet Susanne Schmidt aus Schweich. Schmidt ist die Ansprechpartnerin, wenn das Schaffen von Ordnung in den eigenen vier Wänden ohne fremde Unterstützung nicht gelingt.