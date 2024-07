Anderes Konzept Bistro und Foodtrucks sind Geschichte: Tastebrothers starten neues Angebot

Alles begann vor rund zehn Jahren mit dem Bistro im Industriepark Trier-Föhren (IRT) als neuer kulinarischer Adresse und einem knallgelben Foodtruck, dem bald ein zweiter folgte. Diese waren jahrelang das Aushängeschild der Tastebrothers. Eine wesentliche Veränderung für die Tastebrothers kam jedoch mit dem Kauf des gesamten Gebäudekomplexes im Jahr 2020. Marius Felzen und sein Team verwandelten das ehemalige Fitnessstudio in den oberen Räumlichkeiten in die „Hall of Taste“. Hier entstand eine neue Eventlocation mit großer offener Showküche und viel Platz zum Feiern. Und auch im Erdgeschoss hatten sich die kreativen Gastronomen etwas Neues einfallen lassen: Direkt neben dem Bistro kann man seitdem im Burger-Restaurant Diner Burger mit Zutaten aus der Region essen.