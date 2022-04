Ostern : Frühlingshafte Temperaturen: Tausende am Karsamstag zum Shoppen in Trier (Fotos)

Trier Darauf haben viele Trierer lange gewartet: Der Ostersamstag lädt bei frühlingshaften Temperaturen zu Shoppen ein. Was waren dabei die beliebtesten Anlaufpunkte in der Stadt und was sagen die Trierer zum Frühlingserwachen?

Noch vor wenigen Wochen konnten Schneebegeisterte in Handschuhen und Wollsocken mit dem Schlitten die Hänge hinabgleiten. Doch damit ist es jetzt definitiv vorbei. Die Vorboten des Frühlings sind da. Am Ostersamstag zog es Tausende zum Bummeln und Shoppen in die Trierer Innenstadt. Bereits um die Mittagszeit waren die Geschäfte in der Fußgängerzone gut besucht. Die Menschen genießen die ersten Sonnentage, die sich fast schon wie Sommer anfühlen. Es ist Zeit, neue Energie aufzutanken, Sonnenstrahlen aufzuschnappen und die frische Luft zu genießen. Doch, was sind die beliebtesten Anlaufpunkte, um einen Frühling in der Stadt zu genießen?

Klar, die Eisverkäufer haben jetzt mächtig viel zu tun und vor den Eisdielen bilden sich bereits die ersten langen Schlangen.

Was die beliebtesten Anlaufstellen für Besucher sind



Wer sich in der Stadt ein wenig umsieht, der entdeckt aber auch noch andere Schauplätze des Frühlingserwachens. Beliebt unter den Trierern ist der Palastgarten. Die grüne Oase im Zentrum der Stadt zog bereits die ersten Sonnenanbeter des Jahres an.

Ludwika Leusch sitzt auf einer Bank im Palastgarten und lässt sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Die Bonnerin zieht es beruflich demnächst nach Luxemburg, doch bevor sie ihre Arbeit dort beginnt, nutzt sie die Gelegenheit auf ein Sonnenbad: „Für mich ist der Frühlingsanfang immer etwas ganz besonderes. Gerade, wenn die Natur so aufwacht, finde ich das immer ganz toll. Am liebsten sitzte ich an der Mosel oder ganz oben über der Stadt in den Weinbergen.“