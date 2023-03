Keine einfachen Lösungen Steigende Preise und trotzdem in der Krise – Taxi-Unternehmen in Trier stehen unter Druck

„Mir kam das irgendwie viel vor“, wundert sich einer der TV-Redakteure über den Preis, den er bei seiner letzten Taxifahrt zahlen musste. Gegen 23 Uhr fuhr er nach dem Karnevalsumzug in Trier-Pfalzel zum Petrisberg. Das sind etwa zwölf Kilometer. Am Ziel angekommen zeigte das Taxameter ziemlich genau 45 Euro an. Ein Betrag, der höher war, als von unserem Redakteur erwartet. Eine ähnliche Geschichte gab es zuletzt in der Eifel: Dort zahlte ein Kunde wenig begeistert 55 Euro für eine Strecke von drei Kilometern.