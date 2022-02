Ein ganz normaler Held : So sehen Helden aus: Taxifahrer rettet Seniorin in Trier vor Betrügern

So sehen Helden aus: Taxifahrer rettet Seniorin in Trier vor Betrügern

Trier Ein 57-Jähriger aus Trier hat eine Seniorin davor bewahrt, viel Geld an Betrüger zu verlieren. Nur mit seinem geistesgegenwärtigen Vorgehen hat er Schlimmeres verhindert.

Taxifahrer Marc Linke (57) ist sichtlich stolz, als er seine Geschichte erzählt. Eine 85-jährige Triererin ist ihm jetzt wohl zutiefst dankbar. Und die Polizei lobt seinen Einsatz als vorbildlich. Denn ohne den Mann hätte die Frau vermutlich etliche tausend Euro an Betrüger verloren, die am Montag im Stadtgebiet laut Polizei mehr als 16 Schockanrufe abgesetzt haben, um vornehmlich ältere Menschen abzuzocken. Mit dem TV hat sich Linke getroffen, um über den Fall zu reden.

Schon wieder sind Telefonbetrüger in der Region unterwegs - Falsche Polizisten klingeln in der Vulkaneifel durch

Kriminalität und Sicherheit : Schon wieder sind Telefonbetrüger in der Region unterwegs - Falsche Polizisten klingeln in der Vulkaneifel durch

Er sei am Montag zu einem ganz normalen Fahrauftrag zu der 85-Jährigen gefahren. „Die Dame war sehr nervös. Sie vergaß die Handtasche, die Brille und die Maske. Sie ist dreimal zurück ins Haus gerannt und kam dann endlich raus“, erzählt er. Dann erklärte die Frau laut dem Taxifahrer, dass sie zur Bank an den Viehmarkt wollte. Im Auto habe die Seniorin erzählt: „Wissen Sie, ich brauche einen großen Geldbetrag. Ich habe einen schlimmen Anruf bekommen von einer Kommissarin aus Trier“, schildert der Taxifahrer das Gespräch. Der Name der Kommissarin – das stellt sich später heraus – war frei erfunden. Doch die Frau habe der falschen Polizistin geglaubt, dass ihre Tochter jemanden totgefahren hätte, sagt Linke. Das Geld habe sie abheben wollen, um es den Gaunern als Kaution auszuhändigen. Die Betrüger haben der 85-Jährigen offensichtlich eingeredet, dass ihre Tochter ansonsten in den Knast komme, schildert Linke die Aussagen der Seniorin. Er habe die 85-Jährige gefragt, ob sie Rücksprache mit der Polizei gehalten hätte. „Nein, die haben ja gesagt, ich soll den Hörer neben dem Telefon liegen lassen“, habe die Dame dann gesagt.