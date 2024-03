Schnelles Internet für Trier So funktioniert das mit dem Glasfaserausbau in Trier

Trier · Bis 2030 will die Telekom möglichst ganz Trier an ihr Glasfasernetz anschließen und die Stadt mit schnellem Internet versorgen. Aktuell werden in Trier-Ost Leitungen und Glasfaser-Hausanschlüsse verlegt. Bauleiter Hasan Demiral erklärt, wie die Arbeiten laufen.

27.03.2024 , 06:14 Uhr

Glasfaserausbau im Stadtteil Trier-Mitte/Gartenfeld: Zwei Baukolonnen arbeiten sich in den Straßen voran, jede Kolonne verlegt pro Tag auf etwa 80 bis 100 Straßenmetern Leerrohre für die Glasfaser, die später eingeschoben wird und für eine schnelle Internetdatenübertragung sorgt. Foto: TV/Verona Kerl