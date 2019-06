Ordnungsamt : Achtung! Hier blitzen Stadt und Polizei

Symbolbild. Foto: dpa/Carsten Rehder

Trier Polizei und Stadtverwaltung kündigen Geschwindigkeitskontrollen in Trier und der Region an. In folgenden Straßen kontrolliert das städitsche Ordnungsamt:

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Mittwoch, 3. Juli: Trier-Nord, Zurmaiener Straße

Donnerstag, 4. Juli: Trier-Süd, Pacelliufer

Freitag, 5. Juli: Trier-Nord, Franz-Georg-Straße

Samstag, 6. Juli: Euren, Konrad-Adenauer-Brücke

Montag, 8. Juli: Trier-Mitte-Gartenfeld, An der Schellenmauer

Dienstag, 9. Juli: Kürenz, Robert-Schuman-Allee

Die Polizei kontrolliert hier:

Montag, 1. Juli: B 51 Bitburg; A 60 Weinsfeld

Dienstag, 2. Juli: B 52 Trier; L 46 Trier

Mittwoch, 3. Juli: B 257 Niederstedem; Daun

Donnerstag, 4. Juli: B 327 Morbach; A 1 Wittlich; L 141 Wittlich

Freitag, 5. Juli: B 327 Immert; A 64 Trier

Samstag, 6. Juli: A 1 Wittlich