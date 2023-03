„Nun wird alles unkomplizierter“ The Benedict in Trier erfindet sich neu: Aus Gartenrestaurant wird Biergarten

Björn Swanson ist in Trier angekommen. Ein wenig ernüchtert. Etwas geläutert. Auf jeden Fall aber weiser. Der Berliner Sternekoch hat nämlich festgestellt, dass er am anderen Ende von Deutschland einen längeren Atem braucht als in der Hauptstadt. Als der Spitzenkoch im Sommer 2022 mit seinem Restaurant The Benedict in der Sichelstraße an den Start ging, traf der 38-Jährige zwar den Geschmack von so manchem Feinschmecker, die breite Masse aber blieb seinem Gartenlokal fern. Auch der Umzug im September ins Hotel Römischer Kaiser änderte daran nichts.