Wegen Sanierungsarbeiten Tiefgarage Plaza Carrée in Trier am Montag gesperrt

Aufgrund von Sanierungsarbeiten wird die Tiefgarage Plaza Carrée am Montag, 19. Februar, gesperrt. Das teilten die Stadtwerke Trier (SWT) am Freitag mit. Fahrzeuge können bis 8 Uhr noch aus der Tiefgarage herausgefahren werden, danach ist für für den restlichen Tag weder eine Einfahrt noch Ausfahrt in die Tiefgarage möglich.