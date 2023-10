Aktuelles Focus-Ranking Eine Trierer Tierklinik gehört zu den besten Deutschlands

Trier · Das Haustier ist in vielen Fällen ein Teil der Familie. Damit das lange Jahre so bleibt, brauchen die Tiere eine gute medizinische Versorgung. Die gibt es laut OnlineDoktor des Focus-Magazins in Trier.

27.10.2023, 18:39 Uhr

Auch Tiere brauchen gute Ärzte: Damit Besitzer wissen, wo die zu finden sind, veröffentlich das Focus-Magazin „Tierdoktor“ jährlich die Listen der Top-Tierkliniken und -praxen in Deutschland. Foto: dpa-tmn/Frank Rumpenhorst