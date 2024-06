Völlig überlastete Behörde Tipps und Tricks: So haben Sie Chancen auf einen Termin im Trierer Bürgeramt

Das Trierer Bürgeramt ist hoffnungslos unterbesetzt – und Abhilfe ist nach Auskunft der Stadtverwaltung erst ab Herbst in Sicht. Was tun also, wenn man auf dem vorgesehenen Weg – Termin im Internet buchen und binnen Tagen beim Bürgeramt vorbeischauen, um den Wohnsitz umzumelden, einen neuen Personalausweis zu beantragen oder eine Urkunde beglaubigen lassen – nicht weiterkommt, weil der Terminkalender des Amts auf Monate ausgebucht ist?