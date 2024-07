Öffentliche Toiletten Dienstleister für dringendes Bedürfnis in Trier dringend gesucht

Ein eher unscheinbarer Zettel dürfte bei Menschen mit einem dringenden Bedürfnis Panikattacken auslösen. „Diese Anlage ist aufgrund eines Dienstleisterwechsels bis auf Weiteres geschlossen“, heißt es auf einem Zettel, der an der Türe zu den öffentlichen Toiletten am Friedhof St. Matthias angebracht ist. Seit September ist das nun schon so.