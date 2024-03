Tourismus und Stadtmarketing Trier Trier-Marketing: Der scheidende Chef hängt noch zwei Monate dran

„Norbert Käthler und der Aufsichtsrat der Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) haben sich in bestem Einvernehmen darauf verständigt, den Geschäftsführervertrag nicht über 2024 hinaus zu verlängern.“ Diese Mitteilung des städtischen Presseamtes stammt von Ende März 2023. Ein Jahr später ist vom angestrebten Wechsel in der TTM-Geschäftsführung noch nichts zu sehen – und Käthler, dessen Vertrag eigentlich am 31. März auslaufen sollte, bleibt als Verantwortlicher für Stadtmarketing, Veranstaltungen und Tourismus erst einmal im Amt.