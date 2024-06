Ein Nachruf Trauer um die Grande Dame der Trierer SPD

Willy-Brandt-Fan: Edith Centner-Wommer (hier kurz vor ihtrem 90. Geburtstag) hat den damaligen Bundeskanzler am 3. November 1972 bei einer Parteikundgebung an der Porta Nigra getroffen. Das Foto, auf dem auch DDR-Spion Günter Guillaume zu sehen ist, hing neben vielen anderen Erinnerungsbildern in ihrer Wohnung in der Trierer Bergstraße.

Foto: Roland Morgen