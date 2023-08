Könnte mehrere Jahre dauern Treviris-Passage vor Kernsanierung – und was ist mit den Mietern?

Das eigene Zuhause ist ein ganz besonderer Ort, hier (sollte) man sich sicher und geborgen fühlen. Für rund 50 Mieter und Familien, die in den Wohngeschossen der Treviris-Passage leben, dürfte sich in das heimelige Gefühl derzeit allerdings Unsicherheit mischen. Denn der völlig überalterte Wohn- und Geschäftskomplex in der Trierer Altstadt steht vor dem Komplett-Umbau – der nicht umsetzbar sein wird ohne Auswirkungen auf den Alltag der aktuellen Mieter.